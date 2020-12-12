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Ливия

Боевики ПНС создали невыносимые условия проживания мигрантов на западе Ливии

Боевики ПНС создали невыносимые условия проживания мигрантов на западе Ливии

Зинтан, 12 декабря. Ливийская правозащитная организация Ya Biladi раскритиковала условия проживания мигрантов в лагере Захир аль-Джебель на западе страны.

Центр располагается на подконтрольной Правительству национального согласия территории. По данным издания Libya 24, в нем обитает порядка 300 беженцев, включая детей. Правозащитники назвали условия содержания мигрантов невыносимыми.

Ливийцы спят под открытым небом и все еще ожидают перевода из непригодного для проживания места. Также они страдают от болезней и отсутствия необходимой медицинской помощи.

Сотрудники Ya Biladi также напомнили, что центр систематически подвергается атакам со стороны незаконных вооруженных формирований ПНС.

Боевики похищают людей и вымогают деньги за их возвращение в семью. В противном случае, пострадавший рискует оказаться в рабстве, поскольку джихадисты промышляют торговлей людьми. Напомним, неизвестные взяли в плен врача на западе Ливии. Больше недели родственники медика обивали пороги «МВД» ПНС с требованием разыскать пострадавшего и наказать бандитов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что триполитанские «власти» создали все условия для распространения COVID-19 среди беженцев. Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в регион направлены специалисты Международной организации по миграции (МОМ).

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