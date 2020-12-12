Боевики ПНС создали невыносимые условия проживания мигрантов на западе Ливии

Зинтан, 12 декабря. Ливийская правозащитная организация Ya Biladi раскритиковала условия проживания мигрантов в лагере Захир аль-Джебель на западе страны.

Центр располагается на подконтрольной Правительству национального согласия территории. По данным издания Libya 24, в нем обитает порядка 300 беженцев, включая детей. Правозащитники назвали условия содержания мигрантов невыносимыми.

Ливийцы спят под открытым небом и все еще ожидают перевода из непригодного для проживания места. Также они страдают от болезней и отсутствия необходимой медицинской помощи.

Сотрудники Ya Biladi также напомнили, что центр систематически подвергается атакам со стороны незаконных вооруженных формирований ПНС.

Боевики похищают людей и вымогают деньги за их возвращение в семью. В противном случае, пострадавший рискует оказаться в рабстве, поскольку джихадисты промышляют торговлей людьми. Напомним, неизвестные взяли в плен врача на западе Ливии. Больше недели родственники медика обивали пороги «МВД» ПНС с требованием разыскать пострадавшего и наказать бандитов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что триполитанские «власти» создали все условия для распространения COVID-19 среди беженцев. Для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в регион направлены специалисты Международной организации по миграции (МОМ).