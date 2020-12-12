Конституция как символ достоинства государства

Конституция является символом нашей страны, залогом достойной жизни ее граждан.

Конституция провозглашает нормы равноправия и свободу человека, независимо от происхождения, национальности, вероисповедания. Благодаря Основному Закону каждый житель страны находится под надежной защитой государства.

Это общий праздник для всех жителей нашего государства. Быть гражданином России, служить Отчизне, воспитывать подрастающее поколение в уважении к главному закону — в этом залог успеха России.

Конституция — важный атрибут государства, символ его достоинства и чести.

Этот праздник отмечается с 1993 года и уже стал праздником всех жители новой России, нашей страны.

Для развития парламентаризма празднование Дня Конституции имеет большое значение.

У Конституции три функции — политическая, правовая и гуманистическая.

Первая состоит в том, что Конституция определяет устройство государственной власти, фиксирует ее политическое многообразие.

Правовая функция в том, что Конституция — ядро правовой системы общества, ею учреждаются основополагающие правовые положения — исходные и определяющие для различных отраслей права.

В Конституции воплощаются общечеловеческие ценности, закреплены права и свободы, характерные для цивилизованного общества, объявляются составной частью правовой системы государства общепризнанные принципы и нормы международного права, и в этом состоит ее гуманистическая функция.

Считаю этот день важнейшим праздником нашей страны, а Конституцию — документом договоренности и созидания.

Пусть будет наше Отчество крепко своей государственностью и справедливостью!