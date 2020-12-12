Туры выходного дня к Деду Морозу запустили в Великом Устюге

Новые железнодорожные туры выходного дня в Великий Устюг с посещением вотчины Деда Мороза запустили в Вологодской области.

Вотчину Деда Мороза намерены посетить гости из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и ряда других российских городов. Туристам также предлагается ознакомиться с исторической частью старинного города Великого Устюга. Всего в этом году подтверждено около 2000 гостей.

Аналитики ранее выяснили у россиян, что они хотели бы попросить у Деда Мороза. Многие признались, что их пожелания связаны со здоровьем. Еще 60% опрошенных попросили бы у Деда Мороза счастья для себя и родных. Еще 6% россиян попросили бы предоставить им возможность встретить настоящую любовь.