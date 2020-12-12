Спикер Госдумы обратился к россиянам по случаю Дня Конституции

Москва, 12 декабря. Одобренные поправки к Конституции России указывают на новый этап развития государства. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, поздравляя граждан с Днем Конституции.

По словам парламентария, одобренные в июле текущего года изменения в Основном законе страны свидетельствуют о новом этапе развития России в качестве демократического и социального государства, где благополучие гражданина является главной ценностью. Об этом сказано на сайте Думы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что потенциал Конституции России нужно использовать для развития государства и защиты национальных интересов граждан.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Конституция РФ получила верховенство над международным законодательством.