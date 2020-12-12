Глава Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции

Москва, 12 декабря. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем Конституции.

Она отметила, что этот год для главного закона страны был непростым, однако россияне одобрили изменения, направленные на благополучие государства.

12 декабря отмечен в российском календаре как один из самых значимых дней, так как именно в этот тогда, в 1993 году, был принят главный документ страны — Конституция РФ.

«Она стала надежным правовым фундаментом российской государственности, позволила сохранить суверенитет и территориальную целостность страны в сложное время», — приводит пресс-служба Совфеда слова Матвиенко.

Спикер также отметила, что 2020 год не был простым для основополагающего документа России, так как граждане страны приняли решение обновить конституцию. Для этого президентом РФ Владимиром Путиным и российским парламентом, а также другими правовыми институтами была проделана большая работа, чтобы расширить социальные гарантии и права граждан.

Федеральное агентство новостей писало, что Конституция РФ получила верховенство над международным правом. Соответствующий пакет поправок подписал глава РФ.