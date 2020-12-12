Сенатор Клишас поздравил россиян с Днем Конституции

Москва, 12 декабря. Связанные с принятием поправок к Конституции события в этом году обеспечили возможность дальнейшего свободного развития личности, государства и гражданского общества. Об этом ФАН сказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, поздравив россиян с праздником.

«С уверенностью можно сказать, что этот год отметился очень важным для страны событием — принятием поправок к Конституции Российской Федерации, — сказал он. — Конституционные изменения отражают, прежде всего, те ценности, которые нас объединяют, это права и свободы человека, гражданский мир, согласие и справедливость, сплоченность и единство многонационального и многоконфессионального народа, уважение к истории, культуре, родному языку, к нашим традициям».

Парламентарий напомнил, что поправки к Конституции РФ заложили стратегию развития России в строгом соответствии с ожиданиями сограждан о собственном будущем и будущем своей страны.

«Уверен, что все события этого года, связанные с принятием поправок к Основному закону, а также с практической их реализацией, обеспечили возможность дальнейшего свободного развития личности, государства и гражданского общества, — сказал Клишас. — Обновленная Конституция позволяет всем нам на основе согласия строить сильную и процветающую Россию. Поздравляю вас с Днем Конституции».

Напомним, Конституция России была принята на референдуме 12 декабря 1993 года. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года предложил ряд важных поправок в Основной закон. Затем поправки были приняты Госдумой. По предложению Путина, поправки должны были вступить в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Утром в пятницу Центризбирком утвердил его итоги: изменения одобрили 77,92% россиян, «против» — 21,27%. Явка на голосовании составила 67,97%.