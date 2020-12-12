Виктор Медведчук считает «Крымскую платформу» без России бессмысленной

Киев, 12 декабря. Инициатива киевской власти о создании «Крымской платформы» бессмысленна без участия Москвы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По словам украинского парламентария, формирование так называемой «Крымской платформы» имеет смысл только в том случае, если там будет участвовать российская сторона.

«А Россия в этом участия не принимает», — напомнил Медведчук.

Депутат Рады подчеркнул, что проект украинского руководства по Крыму стал очередным пиаром.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Соединенные Штаты будут использовать «Крымскую платформу» для давления на Россию. К такому выводу пришел политолог Владислав Ганжара.