Утвержден уточненный прогноз по объему добычи энергоресурсов в России

Москва, 12 декабря. Подготовленные Минэнерго изменения в программу «Развитие энергетики» утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Они касаются корректировки прогнозов по добыче энергоресурсов.

Предыдущая редакция программы по развитию энергетики была опубликована в ноябре. Прогнозы по добыче нефти в текущем году снижены с 560 млн до 507,4 млн тонн, по природному и попутному газу — с 743,1 млрд до 690 млрд кубометров. Глубина переработки сокращена с 85,2% до 84%, а объем производства крупнотоннажных полимеров уменьшен с 7,9 млн до 6,3 млн тонн.

Прогноз по угледобыче также претерпел изменения — с 448 до 395 млн тонн, а прогноз выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сокращен с 2,7 кг до 2,29 кг на тонну добытого энергоресурса. Изменения обоснованы спецификой мировой рецессии, произошедшей во время пандемии коронавируса.

Премьер-министр ранее поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представить предложения по параметрам сдерживания цен на продукты. Также по поручению Мишустина Минфин и Минэкономразвития должны подготовить план по составлению каталога социально значимых товаров. Документ будет использован для мониторинга с помощью контрольно-кассовой техники, сообщает Федеральное агентство новостей.