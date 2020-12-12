Армия США проболталась о нарушении ядерного договора с Россией

Вашингтон, 12 декабря. Стратегическое командование Вооруженных сил США (STRATCOM ) случайно раскрыло ядерные планы Пентагона, которые противоречат действующим договоренностям с Россией.

Американское командование отчиталось о завершении испытаний бомбардировщика B-1B Lancer с системой подвеса для гиперзвуковых ракет. При этом ведомство напомнило о роли этих самолетов в «стратегическом сдерживании», передает «ПолитРоссия».

«Стратегическое сдерживание — основа нашего выживания как нации. Чтобы опережать конкурентов, мы должны проложить путь к модернизации существующих систем вооружений для повышения нашей готовности и расширения возможностей», — говорится в сообщении.

Обозреватель издания Forbes Дэвид Экс обратил внимание на заявление американского командования, отметив, что ведомство ненароком призналось в нарушении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который был подписан Россией и США в 2011 году.

По его словам, СНВ-3 распространяется и на B-1B Lancer. Модернизация этих бомбардировщиков является нарушением ядерного договора между Россией и США.

«Если бы В-1 мог нести ядерное оружие, это было бы нарушением последнего крупного соглашения о контроле над вооружениями между Вашингтоном и Москвой. Вот почему так удивляет, когда STRATCOM использует слова стратегическое сдерживание», — отмечает Дэвид Экс.

Стоит отметить, что СНВ-3 регламентирует меры по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор прекращает свое действие в конце 2021 года. Москва регулярно заявляет о необходимости его продления. Однако Вашингтон настаивает на присоединении Китая к данному договору, а также требует включить в документ ряд вооружений, которые ранее не входили в соглашение.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва передала Вашингтону два проекта рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями. По его словам, предложения российской стороны весьма смелые, однако вполне реалистичные, так как учитывают все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.