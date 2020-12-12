Большая часть россиян попросила у Деда Мороза здоровья

Москва, 12 декабря. Почти 80% россиян хотели бы загадать у Деда Мороза здоровья. Об этом говорится в результатах опроса исследовательского холдинга.

Счастья для себя и близких попросили бы 60% респондентов. Возможность встретить Новый год в кругу семьи хотели бы получить 15% граждан. Настоящую любовь у Деда Мороза просят 6% россиян, родить ребенка и вступить в брак желают 3% опрошенных.

Доля участников подошла к новогодним просьбам более прагматично. Более 35% россиян попросили бы много денег, 18% — новое жилье или машину, 14% — поездку на курорт, 7% предпочли бы новый смартфон.

Накануне главная новогодняя елка страны прибыла в Кремль. Транспортом с праздничным деревом управлял Дед Мороз. Он отчитался, что елка доставлена без происшествий.