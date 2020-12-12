Сын Захарова требует с Ефремова 300 тысяч за судебные издержки

Москва, 12 декабря. Виталий Захаров хочет получить от актера Михаила Ефремова компенсацию за судебные издержки в размере 300 тыс. рублей. Его отец погиб в ДТП в центре столицы.

Представитель Захарова-младшего Сергей Аверцев рассказал, что иск с требованием о компенсации судебных издержек отправлен по почте. По словам правозащитника, заявление направлено в Пресненский суд Москвы.

С его слов, если в рамках этого дела заявление не рассмотрят, то Захаров планирует подать аналогичный иск в порядке гражданского судопроизводства. Сейчас пока ожидается решение Пресненского суда.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы 8 июня. На своем внедорожнике он протаранил фургон курьера по доставке еды Сергея Захарова. Мужчина погиб. Актеру дали восемь лет колонии, но позже этот срок уменьшили на 6 месяцев.

Осужденный за ДТП актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну Сергея Захарова, сообщал ФАН.