Киев, 12 декабря. Украинские националисты пришли в бешенство после обнаружения фотографии российских солдат в школьном учебнике «Защита Отечества» за десятый класс.

После внимательного изучения материалов украинцы выяснили, что в разделе, который посвятили защитникам Украины, размещена фотография российских солдат в новейшем обмундировании. Военнослужащие изображены в российском боевом комплекте «Ратник», которого нет на вооружении украинской армии. Плюс ко всему в руках одного из бойцов находится автомат Калашникова, а у другого солдата — винтовка российского производства.

Стоит отметить, что в украинском учебнике фотоснимок подписали как «современная экипировка солдата ВСУ».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что украинский парламентарий Максим Бужанский назвал провальным процесс ликвидации русскоязычных школ в государстве. Школьники продолжают изучать материалы в учебниках на русском языке, а преподаватели вынуждены все переводить на украинский. Киевская власть не смогла добиться того, чтобы школьники получали образование на государственном языке.