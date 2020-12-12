В Китае назвали ошеломительной силу ядерной триады России

Пекин, 12 декабря. Россия является единственной страной в мире, которая способна противостоять США в военной сфере. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

По их мнению, недавние российские учения продемонстрировали оппонентам, что ракетно-ядерный щит РФ находится в высокой степени готовности, передает «ПолитРоссия».

«Россия — единственная страна в мире, которая может противостоять ядерной мощи США. Ударная сила ядерной триады РФ ошеломляет», — уверены эксперты.

Обозреватели Sohu отмечают, что Россия остается ведущей мировой державой, обладающей значительным международным влиянием. При этом ядерная триада защищает Россию от любых внешних угроз.

По словам аналитиков, США давно пытаются оспорить ядерное лидерство России, поэтому Вашингтон планомерно выходит из международных соглашений в сфере безопасности, наращивая свой военный потенциал.

«Проведение масштабных стратегических учений стало напоминанием США о том, что ядерная мощь России необычайно сильна, и попытки американцев создать новое оружие не дадут желаемого результата, поскольку Москва по-прежнему способна нанести сокрушительный удар», – резюмируют эксперты.

Напомним, 9 декабря ВС РФ совершили пуски ракет большой дальности в рамках тренировки стратегических ядерных сил. В ходе учений военные отработали управление стратегическими наступательными силами, действия расчетов пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомной подводной лодки и стратегической авиации.