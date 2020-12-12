Киев, 12 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко вынуждены изображать из себя националистов. Об этом сообщил публицист Дмитрий Скворцов.

По словам эксперта, некомпетентные советники наивного Зеленского рекомендовали ему прикинуться националистом и прогнуться перед галицкими фашистами, чтобы удержать власть, однако все оказалось иначе.

Все предшественники действующего президента Украины, включая Леонида Кучму и Виктора Януковича, также прогнулись перед бандеровцами и потеряли поддержку электората в русскоязычных регионах страны. Лидерам так и не удалось обзавестись сторонниками в западных областях.

«Тем не менее, гопак на граблях — это любимая забава украинской власти», — добавил Скворцов.

Федеральное агентство новостей сообщало, что советник главы офиса Зеленского нецензурно оскорбил его избирателей.