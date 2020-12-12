Заблаговременная покупка продуктов поможет снизить траты на новогодний стол

Москва, 12 декабря. Россияне в среднем тратят на праздничный стол 10576 рублей. Эту сумму можно сократить, благодаря планированию и правильному подходу к составлению меню.

Хранящиеся длительное время продукты лучше всего приобретать в начале декабря, потому что к концу месяца магазины поднимают цены на актуальные товары, пояснила доцент кафедры ресторанного бизнеса ФГБОУ ВО РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова. Она отметила, что в 2020 году снизилась стоимость курицы, поэтому ей вполне можно заменить привычное мясо в оливье, передает «Прайм».

«Следует отказаться от покупки нарезанных и фасованных продуктов — колбасы, сыра, рыбы, поскольку они, как правило, дороже, а сроки годности ниже, по сравнению с продуктами, которые продают в целом виде», — пояснила Мясникова.

Она порекомендовала ходить в магазин со списками, чтобы не покупать лишнего. Отказ от приобретения готовых салатов также поможет сэкономить семейный бюджет. Торт и пирожные в новогоднюю ночь часто оказываются лишними или попросту забытыми, поэтому на десерт можно не тратиться.

Экстрасенс Алена Полынь недавно рассказала, каким должен быть праздничный стол для встречи 2021 года. Она посоветовала отказаться от употребления мяса, особенно говядины, так как наступает год Металлического Быка.