Роспотребнадзор раскрыл результаты проверки продуктов на содержание ГМО

Москва, 12 декабря. Количество выявленных проб продуктов с нарушениями правил содержания генно-модифицированных организмов (ГМО) в России сократилось в восемь раз по сравнению с 2019 годом.

Инициатором широкомасштабной проверки продуктов выступает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства в прошлом году зафиксировали превышение допустимых показателей в 0,04% проб. Кроме того, во время проверки обнаружено отсутствие обязательной маркировки. По результатам аналогичных мероприятий в текущем году, число таких проб существенно упало, что свидетельствует о положительной динамике.

«В 2020 году доля таких проб снизилась в восемь раз и составила 0,005%. Это значит, что производители начали более ответственно подходить к соблюдению требований», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в правительство России внесли законопроект об ужесточении требований к качеству и выполнению экологических параметров при производстве продукции агропромышленного комплекса. Ожидается, что «зеленые» товары будут выделены в отдельный сегмент.