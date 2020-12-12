Россиянам напомнили об угрозе использования паяльников при пуске автомобиля

Москва, 12 декабря. Использование самодельных устройств для подогрева автомобиля приводит к его возгоранию и жертвам. Об этом напомнили в МЧС России.

Спасатели настоятельно просят автовладельцев не использовать самодельные средства пуска, подогрева и паяльные лампы в холодное время года. Эти действия могут привести к пожарам. Во избежание поломок требуется регулярное, сезонное техобслуживание. Особое внимание нужно уделить проводке и местам соединения контактов, рассказали в МЧС.

В каждом автомобиле должны быть средства тушения пожаров и возгорания. Лопата, плотная ткань, трос и огнетушитель спасут транспорт владельца и других участников дорожного движения. Потушить пламя помогут земля и песок. Первые признаки возгорания — запах горелой резины, пластмассы или дым из-под капота. Если обнаружено возгорание, нужно срочно звонить «101» или «112».

Если одежда пропитана парами топлива, масла, а руки смочены бензином, то к самостоятельному тушению огня приступать не стоит, предупредили спасатели. Если пламя потушить не удается, то нужно отойти на безопасное расстояние, так как огонь может добраться до баков с топливом и спровоцировать взрыв. Горящий автомобиль в гараже или на стоянке нужно постараться откатить подальше от стоящих рядом машин. Садиться за руль и пытаться завести транспорт нельзя, подытожили в МЧС.

Недавно сотрудники МЧС спасли четверых парней из автомобиля, который заглох посреди трассы в Республике Саха. На улице стоял 35-градусный мороз. Пассажиры вместе с водителем пытались согреться с помощью сжигания запасного колеса. Помощь медиков им не потребовалась.