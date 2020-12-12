Интернет-платформы зафиксировали постепенный отказ украинцев от мовы

Киев, 12 декабря. Украинцы не согласны с языковой политикой киевских властей, поэтому все реже используют в своей речи мову. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

Политик в своем обращении на одном из местных телеканалов привел данные сервиса Google, которые свидетельствуют о снижении использования украинского языка гражданами страны. Он связал статистику с тем, что людям неприятно, когда Киев принудительно навязывает им только один язык.

Так, например, стало известно, что с 16 января на Украине вступают в силу поправки в закон об использовании украинского языка как государственного. Согласно документу, все поставщики товаров и услуг в стране должны использовать только мову для предоставления информации о них. Уполномоченный президента Украины по языку Тарас Креминь также призвал «сознательных граждан» докладывать в специально организованные «комитеты» о каждом случае нарушения законодательства.