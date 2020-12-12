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Госдума может смягчить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам

Госдума может смягчить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам

Москва, 12 декабря. Штраф на неоплаченный проезд по платным трассам для легковых автомобилей может снизиться до 1,5 тысячи рублей. Об этом говорится в новой редакции поправок к КоАП.

Государственная дума РФ рассмотрит документ на следующей неделе. Штраф для владельцев легковых машин может составить 1,5 тысячи рублей, а для грузовых — 5 тысяч рублей. В старой редакции размер этих штрафов составлял 2,5 тысячи и 5,5 тысячи рублей соответственно.

Речь идет о платных дорогах, оснащенных системой free-flow. Она подразумевает списывание средств со счета водителя без необходимости останавливаться. Сейчас такая система работает лишь на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД).

Еще одно новое правило подразумевает выписывание одного штрафа в сутки на один автомобиль. Это означает, что водитель, который уже получил штраф за проезд по платной дороге, может без опасения ездить по трассе в течение суток.

ФАН ранее выяснил, что штраф за незаконное предпринимательство в России может вырасти в 20 раз. Законопроект уже внесена на рассмотрение в Госдуму.

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