Saxo Bank предрек окончание пандемии во втором квартале 2021 года

Москва, 12 декабря. Пандемия коронавирусной инфекции завершится в период с апреля по июнь следующего года, до его окончания также должна восстановится мировая экономика. Такой прогноз сделали в Дании.

Директор по инвестициям местного Saxo Bank Стин Якобсен в беседе со СМИ отметил, что нынешний рынок уже перестал обращать внимание на рост случаев заболевания COVID-19. По его словам, он смотрит поверх статистики и делает ставки на скорое возвращение экономики к прежним показателям, передает РИА Новости.

«Экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%. За ним последуют экономики Северной Европы», — считает специалист.

Завершат тройку лидеров Соединенные Штаты, Ближний Восток и Великобритания. Это будет возможным благодаря созданию вакцин от коронавируса. Их появление спустя девять месяцев с начала пандемии — настоящий научный прорыв, который позволит в ближайшем будущем «воскресить» экономическую отрасль.

Ранее российский аналитик и публицист Валерий Соловей предположил, что пандемия закончится к концу 2021 года. Вскоре люди начнут относиться к коронавирусу как к гриппу, уверен он.