Итальянский волонтер Дзанетти получил паспорт гражданина РФ

Москва, 12 декабря. Итальянец Валерио Дзанетти получил российское гражданство. С соответствующей просьбой он обращался к президенту РФ Владимиру Путину неделю назад.

Дзанетти уже восемь лет проживает на территории Красноярского края. Он дает уроки иностранного языка и участвует в волонтерском движении «Мы вместе», которое помогает пожилым людям во время пандемии.

Вопросом о предоставлении гражданства Дзанетти занималось МВД Красноярского края. Представители ведомства лично встретились с итальянцем и разъяснили порядок предоставления необходимых документов. Заявление итальянского волонтера было рассмотрено в ускоренном режиме.