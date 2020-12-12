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Инфекционист Белова назвала опасность ежедневного ношения одной маски

Инфекционист Белова назвала опасность ежедневного ношения одной маски

Москва, 12 декабря. Ношение одной маски на протяжении нескольких дней подряд опасно для здоровья. Подробно об этом рассказала московский инфекционист Елена Белова.

Многие люди покупают многоразовую маску и носят ее неделями. Однако более полезными являются одноразовые маски, которые должны быть выброшены после намокания. Белова заявила, что влажная маска перестает защищать человека от вирусов.

Людям с проблемами легких лучше обратить внимание на маски с клапанами и фильтром. Этот вариант является самым эффективным и не затрудняет дыхание.

При долгом ношении маска собирает в себе различную грязь и микробов. На нее собираются частицы слюны других людей, которые чихают и разговаривают рядом с владельцем маски, пояснил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Инфекционист Илья Акинфиев ранее оценил возможность использования маски для согревания на морозе. Он объяснил, есть ли толк от ношения маски вне мест массового скопления людей.

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