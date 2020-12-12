ABC: два человека погибли при крушении вертолета в Техасе

Остин, 12 декабря. Частный вертолет Robinson R44 разбился на западе Техаса. Смертельные травмы получили два человека.

Авиакатастрофа произошла в 13 километрах к юго-западу от города Колорадо-Сити. Обломки вертолета упали в поле. Тела погибших находились внутри воздушного судна, передают западные СМИ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проверку по факту инцидента проведет Федеральное авиационное управление США и Управление по безопасности на транспорте.

Аналогичный вертолет Robinson-44 ранее потерпел крушение в Вологодской области. Спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тело одного из погибших.