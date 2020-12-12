Луганск, 12 декабря. Небоевые потери группировки вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» за прошедшую неделю составили 16 человек. Об этом заявил начальник Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Согласно последним данным, два военнослужащих погибли. Один получил ранение, а 13 госпитализированы с диагнозом «пищевое отравление». Об этом рассказал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Ранение украинский военный получил в ходе минирования местности вблизи района Попасной. Другой военнослужащий был по ошибке застрелен своим сослуживцем. На следующий день ротный командир нанес ножевое ранение рядовому.

Позже один из украинских военных принес в расположение подразделения наркотическое вещество синтетического производства. Сам солдат скончался, двое его сослуживцев госпитализированы в тяжелом состоянии.

Недавно наблюдатели ДНР зафиксировали взрывы на территории, подконтрольной Украине. Военная группа украинских силовиков подорвалась при установке блиндажей.