Киев, 12 декабря. Киев организовал строительство 150-метровой телевышки, которая будет транслировать украинские пропагандистские телеканалы и радиостанции в ДНР и ЛНР.

Возведение телевышки началось в поселке Камышеваха на подконтрольной Украине части Луганской области. Создатели рассчитывают полностью покрыть Попаснянский район, а также охватить Новоайдарский район и районы Донецкой области.

Для строительства телевышки уже вырыли котлован и поставили три основные опоры, сдать 150-метровый объект планируют к весне следующего года. Бюджет строительства составляет порядка 45 миллионов гривен.

Ранее Киев признал, что построенные вышки в Херсонской области для телевещания в Крым не оправдали себя, а попытки навязать украинскую пропаганду на территории полуострова провалились.