Депутат из Саратовской области получил срок за мошенничество на 33 млн рублей

Саратов, 12 декабря. Бывший депутат из Балашова признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб от действий экс-депутата составил более 33 млн рублей.



В период с 2013 по 2015 год подсудимый, будучи депутатом Балашовского муниципального района, вместе с четырьмя сообщниками совершил хищение денежных средств ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем неисполнения договорных обязательств.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Саратовской области, суд назначил подсудимому наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу. Четверо соучастников экс-депутата были осуждены ранее.



Ранее в Пенсионном фонде РФ рассказали, какую новую схему придумали мошенники для обмана российских пенсионеров. «Услуга» от мошенников обходится доверчивым россиянам в несколько тысяч рублей.