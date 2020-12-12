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Депутат из Саратовской области получил срок за мошенничество на 33 млн рублей

Стало известно, как наказали балашовского депутата за мошенничество на 33 млн рублейСаратов, 12 декабря. Бывший депутат из Балашова признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Общий ущерб от действий экс-депутата составил более 33 млн рублей.

В период с 2013 по 2015 год подсудимый, будучи депутатом Балашовского муниципального района, вместе с четырьмя сообщниками совершил хищение денежных средств ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» путем неисполнения договорных обязательств.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Саратовской области, суд назначил подсудимому наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор уже вступил в законную силу. Четверо соучастников экс-депутата были осуждены ранее. 

Ранее в Пенсионном фонде РФ рассказали, какую новую схему придумали мошенники для обмана российских пенсионеров. «Услуга» от мошенников обходится доверчивым россиянам в несколько тысяч рублей.

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