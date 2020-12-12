Врачи нашли связь COVID-19 с продолжительностью жизни человека

Москва, 12 декабря. Хронические заболевания, которые могут появиться после COVID-19, способны повлиять на продолжительность жизни, заметил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Врач подчеркнул, что из-за коронавирусной инфекции часто возникают осложнения, связанные с нагрузкой на органы и системы человека. В случае COVID-19 воспаление сначала провоцирует инфекция. Далее откладывается холестерин, после чего начинается системный склероз сосудов. Это приводит к нарушению кровоснабжения органов. Болибок заявил, что одним из наиболее распространенных последствий коронавирусной инфекции является повышение артериального давления, пишет RT.

Коронавирус может повлиять и на раннее старение, добавил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, COVID-19 провоцирует серьезные проблемы с сердцем, которые у обычных людей начинаются ближе к старости. Инфицированный человек сталкивается с ними раньше.

«Мы переносим инфекцию в короткие недели, а организм реагирует на нее так, словно прошли годы», — заявил врач.

Недавно специалисты рассказали, что коронавирус может спровоцировать выпадение волос из-за ослабления организма. Однако после выздоровления все процессы возвращаются на свои места.