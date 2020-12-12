Генконсульство РФ в Нью-Йорке приостановило работу из-за COVID-19

Нью-Йорк, 12 декабря. Обострение эпидемиологической ситуации в США вызвало необходимость временно закрыть Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке на карантин, следует из сообщения ведомства в Тwitter.

Запрет на работу продлится до конца текущего года. Записанные на прием граждане будут приняты в приоритетном порядке после возобновления деятельности. Поводом для введения ограничительных мер стал рост темпов распространения коронавируса, наблюдаемый в последнее время в США, передает RT.

«Генеральное консульство России в Нью-Йорке <...> до конца текущего года будет закрыто на карантин», — сказано в сообщении ведомства.

Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу жертв COVID-19 и случаев заражений, констатировал Университет Джонса Хопкинса. В общей сложности в мире с начала пандемии заболели более 70 млн человек, из которых почти 15,8 млн — американцы.