Советник главы офиса Зеленского нецензурно оскорбил его избирателей

Киев, 12 декабря. Недавно назначенный на пост внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередной раз нецензурно высказался об избирателях Владимира Зеленского.

Он в эфире местного телеканала прокомментировал свое заявление, сделанное в марте текущего года. Несколько месяцев назад Арестович нецензурно высказался в отношении проголосовавших за кандидатуру действующего лидера. Сейчас же политик призвал разделять его личную и профессиональную позиции.

По его словам, он как человек до сих пор придерживается сказанной ранее точки зрения. Однако как официальное лицо он понимает, что обязан любить всех граждан вне зависимости от их политических взглядов.

«Я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, но и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми», — объяснил Арестович.

Ранее политик высоко оценил роль Москвы в урегулировании конфликта в Донбассе. Реализация принятых лидерами «нормандской четверки» соглашений по стабилизации ситуации в регионе продвигается медленно, однако все равно существует, отметил он.