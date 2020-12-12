МЧС России сообщило о ходе восстановления домов в Нагорном Карабахе

Степанакерт, 12 декабря. Почти три десятка домов, пострадавших во время боевых действий в Нагорном Карабахе, уже восстановлены. На контроле МЧС России продолжают оставаться порядка 172 сооружений.

Вместе с этим отечественные спасатели проводят операции по разминированию территорий в зоне конфликта. По состоянию на 10 декабря, российские военные обезвредили еще примерно пять гектаров в южном районе Степанакерта, подтверждает Министерство обороны РФ.

«Всего на контроле у представителей МЧС России находятся около 200 объектов жилья, 28 из которых уже восстановлены», — цитирует RT сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее выездная бригада отечественных медиков оказала помощь жителям региона в населенном пункте Дашбулаг Аскеранского района Нагорного Карабаха и других близ расположенных селах. За сутки врачи помогли более чем 20 пациентам.