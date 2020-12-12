Адвокат жены Алибасова прокомментировала слухи о беременности его любовницы

Москва, 12 декабря. Новость об интересном положении любовницы Бари Алибасова вызвала множество слухов и предположений. Начало многим из них положил сам продюсер, считает юрист Юлия Вербицкая-Линник.

Тема бракоразводного процесса известной актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова уже давно тревожит россиян. Новые подробности об их отношениях раскрыла адвокат народной артистки РСФСР. В беседе со СМИ она прокомментировала слухи о неверности супруга ее подзащитной, который накануне поспешил оправдаться, отметив, что не изменял жене.

Продюсер сделал заявление на фоне многочисленных обвинений в любовных связях с юной помощницей Викторией Полторацкой. Затянувшийся процесс развода не стал преградой для беременности новой избранницы Алибасова. Однако он сам утверждает, что ребенок был зачат с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.

«Про ребенка ЭКО он ей не говорил. После последних его откровений они не общались», — подчеркнула Вербицкая-Линник.

Юрист также уличила супруга Федосеевой-Шукшиной в оскорбительном и неуважительном отношении к жене. По ее словам, Алибасов весьма противоречивый человек: сначала он клянется защищать актрису, а через некоторое время сам же «поливает ее грязью».

«Мне кажется, если бы музыкант был в силе своей, он бы никогда не позволил себе быть в ситуациях компрометирующих, унижающих и тех, где он вызывает жалость», — добавила Вербицкая-Линник.

Известная бизнес-леди и экс-избранница продюсера Ляна Фридман отреагировала на его госпитализацию из-за передозировки «Виагрой». По ее словам, Алибасову уже давно пора ампутировать половые органы.