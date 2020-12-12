Роспотребнадзор объяснил выпадение волос при COVID-19

Москва, 12 декабря. Заболевание COVID-19 может провоцировать выпадение волос из-за ослабления организма. Однако после выздоровления все процессы возвращаются на свои места.

Организм больного человека бросает все свои силы на поддержание жизненно важных функций. Из-за этого у пациента могут возникать проблемы с состоянием волос, ногтей и кожи. Но после выздоровления негативные последствия уходят и волосы вновь начинают расти, пояснила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Выпадение волос может возникать по нескольким причинам. Самыми распространенными из них являются стресс, гормональные изменения и инфекционные заболевания, к которым относится COVID-19.

Перенесшие коронавирус люди замечают выпадение волос только через несколько месяцев после заболевания. Обычно волосы редеют равномерно по всей голове, однако в некоторых зонах это может быть заметно особенно сильно.

Ученые из Исландии ранее обнаружили новый симптом COVID-19. Пациенты с коронавирусом часто жалуются на боли в суставах и мышцах. На данный момент общее количество заболевших в мире превысило 70 млн, передает RT.