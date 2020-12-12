Мишустин поручил ФАС подготовить документ для сдерживания цен на продукты

Москва, 12 декабря. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предоставит в Минсельхоз предложения по параметрам сдерживания цен на важные продукты. Поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, Минфин и Минэкономразвития должны будут подготовить дорожную карту по созданию каталога социально значимых товаров для мониторинга с помощью контрольно-кассовой техники, передает RT. Поручение необходимо выполнить до 15 января следующего года.

Правительство до 14 декабря этого года получит проекты нормативных правовых актов, которые направлены на недопущение роста цен на продукты. До 18 декабря Мишустину доложат о мониторинге уровня цен на социально значимые товары. Все поручения председателя правительства о динамике цен опубликованы на сайте кабмина.

Недавно Мишустин расширил санкционный список физлиц Украины. В документ вошли 849 физических лиц, которые подпадают под специальные экономические меры.