Швеция в ближайшие годы может отказаться от бумажных денег

Стокгольм, 12 декабря. Шведские власти планируют перейти к цифровой валюте и отказаться от наличных денег в стране. Масштабное исследование на эту тему будет закончено до ноября 2022 года.

Власти Швеции уже не впервые задумываются о переходе на цифровую валюту. Центробанк страны формально не зависит от правительства и уже занимается разработкой такого проекта. Он проводит масштабный эксперимент совместно с крупной консалтинговой компанией Accenture.

Статистика показывает, что использование бумажных денег в Швеции в этом году достигло рекордных минимальных значений. На наличные купюры приходится менее десяти процентов от всех платежей в стране, что является самым низким показателем во всем мире.

Экономист Михаил Делягин ранее спрогнозировал падение доллара по отношению к рублю. Он считает, что уже скоро американская валюта опустится до 55 рублей.

Коллега Делягина Дмитрий Адамидов также выразил уверенность, что в следующем году курс рубля одновременно с ценами на нефть укрепится и покажет рост, пишет RT.