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«Ленфильм» выплатит Минкультуры РФ 417 тысяч рублей за срыв премьеры фильма

«Ленфильм» выплатит Минкульту РФ 417 тысяч рублей за срыв премьеры фильма

Москва, 12 декабря. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства культуры РФ к компании «Ленфильм» из-за срыва сроков сдачи фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Ведомство обвинило создателей картины в нарушении условий договора на предоставление субсидий для съемок киноленты. Ущерб министерство оценило в 1,3 млн рублей, однако суд уменьшил сумму взыскания до 417 тыс. рублей. В компании прокомментировали решение: ее представители заявили об отсутствии намерений подавать апелляцию. По их словам, начальство согласилось выплатить заявленную сумму.

Ранее Минкультуры России выявило нарушения в работе «Седьмой студии»: руководство не предоставило итоговый отчет к госконтракту о реализации 38 мероприятий в 2011 году, документы, подтверждающие целое использование государственных средств, и так далее. Накануне Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор по делу о хищении средств на проект «Платформа».

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