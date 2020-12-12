«Ленфильм» выплатит Минкультуры РФ 417 тысяч рублей за срыв премьеры фильма

Москва, 12 декабря. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства культуры РФ к компании «Ленфильм» из-за срыва сроков сдачи фильма «Мальчик русский» Александра Золотухина.

Ведомство обвинило создателей картины в нарушении условий договора на предоставление субсидий для съемок киноленты. Ущерб министерство оценило в 1,3 млн рублей, однако суд уменьшил сумму взыскания до 417 тыс. рублей. В компании прокомментировали решение: ее представители заявили об отсутствии намерений подавать апелляцию. По их словам, начальство согласилось выплатить заявленную сумму.

Ранее Минкультуры России выявило нарушения в работе «Седьмой студии»: руководство не предоставило итоговый отчет к госконтракту о реализации 38 мероприятий в 2011 году, документы, подтверждающие целое использование государственных средств, и так далее. Накануне Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор по делу о хищении средств на проект «Платформа».