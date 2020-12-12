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Россия создаст «вечную» орбитальную станцию

Россия создаст «вечную» орбитальную станцию

Москва, 12 декабря. Новая российская орбитальная служебная станция будет иметь заменяемые модули, что сделает ее срок службы неограниченным.

Проект станции разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Руководитель Института космической политики Иван Моисеев указал на принципиальное отличие новой технологии от предыдущих, передает РИА Новости.

«Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он еще не достроен. Встает вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию — модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия», — отметил специалист.

Новая станция внешне будет похожа на «Мир» и состоять из пяти модулей. Один из них будет иметь два больших иллюминатора, доступ к сети Wi-Fi и оборудован для пребывания туристов.

Историк и публицист Александр Чаусов недавно рассмотрел, что происходит сейчас в космической сфере, и какое положение в ней занимает Россия. В 2025 году истекают сроки действия договоров по МКС, поэтому Москва рассматривает возможность создания национальной модульной космической станции.

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