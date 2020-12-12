Россия создаст «вечную» орбитальную станцию

Москва, 12 декабря. Новая российская орбитальная служебная станция будет иметь заменяемые модули, что сделает ее срок службы неограниченным.

Проект станции разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия». Руководитель Института космической политики Иван Моисеев указал на принципиальное отличие новой технологии от предыдущих, передает РИА Новости.

«Посмотрите на российский сегмент МКС. Десятилетия прошли, а он еще не достроен. Встает вопрос: что делать после завершения эксплуатации? Топить или не топить? А если изначально закладывать идеологию — модуль проработал свой срок — он отстыковывается и заменяется другим. Таким образом, станция становится «вечной». Не будет никакого диктата срока действия», — отметил специалист.

Новая станция внешне будет похожа на «Мир» и состоять из пяти модулей. Один из них будет иметь два больших иллюминатора, доступ к сети Wi-Fi и оборудован для пребывания туристов.

Историк и публицист Александр Чаусов недавно рассмотрел, что происходит сейчас в космической сфере, и какое положение в ней занимает Россия. В 2025 году истекают сроки действия договоров по МКС, поэтому Москва рассматривает возможность создания национальной модульной космической станции.