Пушков раскрыл смысл бунта непокорных субъектов в США

Вашингтон, 12 декабря. Власти двух десятков штатов США ставят под вопрос итоги голосования. Попытка американского лидера Дональда Трампа оспорить результаты выборов имеет высокое политическое значение.

Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, иск, который подал Техас о пересмотре итогов голосования показывает, что в США вместо демократии существует «беспардонная манипуляция». Говорить о «демократическом волеизъявлении» сложно, если половина страны не признает объявленные результаты.

«Байдена не готовы признать президентом не просто граждане, пусть и многочисленные, а властные институты на уровне многих штатов. Это беспрецедентно», — заметил Пушков.

Непокорные штаты своими исками испортили демократу Джо Байдену политический триумф, уверен сенатор. По его словам, если кандидат все же станет президентом, то его пребывание на посту не будет безоблачным.

Ранее Алексей Пушков выразил мнение, что Байден может «украсть» выборы. Российский сенатор указал на необходимость пересчета голосов в двух штатах, где якобы победил демократ.