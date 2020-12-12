«Анджелина Джоли» из Ирана получила десять лет тюрьмы за богохульство

Тегеран, 12 декабря. Известную блогершу Фатиму Хишванд из Ирана приговорили к десяти годам лишения свободы. Суд обвинил 19-летнюю девушку в богохульстве и подстрекательстве к насилию.

Пользователи соцсетей знают Хишванд под псевдонимом Сахар Табар. Она прославилась после публикации фотографий в образе «зомби-версии» голливудской актрисы Анджелины Джоли.

Суд обвинил девушку в богохульстве, подстрекательстве к насилию, получении дохода преступным путем и поощрении коррупции среди молодых иранцев. Одна из местных журналисток выразила возмущение таким строгим приговором, и попросила защиты у настоящей Джоли.

Свою популярность Хишванд получила в 2017 году. Многие считали, что девушка сделала пластические операции ради сходства с Джоли. Однако в действительности блогерша добивалась жуткой внешности с помощью фотошопа и макияжа.

Российская «копия» Анджелины Джоли ранее предстала перед поклонниками в образе Малефисенты. Девушка примерила на себя черные рога и нарисовала острые скулы героини из одноименного фэнтезийного фильма.