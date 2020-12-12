NYT: вакцина от коронавируса компании Pfizer одобрена медрегулятором США

Вашингтон, 12 декабря. Медицинский регулятор США допустил до применения вакцину от коронавируса производства американской компании Pfizer, сообщает газета The New York Times.

Препарат был разработан совместно со специалистами корпорации BioNTech. Их продукт в рамках ускоренной процедуры прошел процесс регистрации для использования в чрезвычайных ситуациях.

Утверждение вакцины свидетельствует о скором запуске массовой прививочной кампании внутри США. В кратчайшие сроки планируется иммунизировать несколько миллионов американцев.

Ранее в Белом доме предложили главе ведомства Стивену Хану освободить занимаемую им должность если препарат от возбудителя COVID-19 не будет одобрен до 11 декабря. После данного заявления Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов изменило время проведения завершающих переговоров по заявке: с утра субботы на вечер пятницы.

Вместе с этим накануне стало известно о побочных эффектах у четверых британских добровольцев, которые приняли участие в испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech. У них развился паралич Белла.