СМИ: Кокорин пропустит матч с «Сочи» из-за проблем со здоровьем

Москва, 12 декабря. Форвард московского «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч с «Сочи» Российской премьер-лиги. Причиной стала травма.

Одноклубники спортсмена уже отправились на выездной матч в Сочи. Кокорин же остался в Москве. Футболист повредил четырехглавую мышцу в ноябрьском поединке с волгоградским «Ротором». Игра с «Сочи» пройдет в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги 12 декабря на стадионе «Фишт», передает RT.

Александр Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в период летнего трансферного окна. В текущем сезоне он провел десять матчей и забил два гола.

Недавно стало известно, что пострадавший от действий Александра Кокорина и Павла Мамаева водитель подал иск на футболистов. Он требует возместить ему 250 тыс. рублей за моральный и материальный вред, который понес после драки с компанией знаменитостей.