Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что хотела уменьшить грудь

Москва, 12 декабря. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская призналась, что у нее в жизни был период, когда она очень стеснялась своей большой груди.

«Я поправилась, и сильно выросла грудь. И мне было очень не комфортно с ней жить: начались проблемы со спиной, боль в плечах и шейном отделе. Я понимала, что это очень серьезная операция», — цитирует певицу портал «7дней».

По словам Грановской, она вскоре отказалась от идеи оперативно уменьшить грудь, поскольку похудела, и проблема отпала сама собой.

Собственная внешность ей всегда нравилась, добавила певица. С 12 лет Грановская занималась танцами и ее тело «уже с той поры было хорошо сложено».

«Более того, моя внешность никогда для меня не была в приоритете. Для меня самое главное было то, чем я занимаюсь и насколько я люблю то, чем я занимаюсь. Но у меня был период, когда я хотела уменьшить грудь. Это уже было в сознательном возрасте», — резюмировала Грановская.

Ранее еще одна бывшая участница «ВИА Гра» Ольга Романовская призналась, что в коллективе царит сильное психологическое давление. Одна рассказала, что однажды ей пришло сообщение от Константина Меладзе, в котором продюсер назвал ее ничтожеством.