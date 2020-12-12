Савченко высмеяла повышение размера пенсий на Украине

Киев, 12 декабря. После повышения пенсий украинцы смогут купить половину буханки белого хлеба. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Таким образом Савченко прокомментировала индексацию пенсий на Украине. Она напомнила, что Киев обещал повышение размера пенсионных выплат, однако не называл конкретной суммы.

Мать Савченко является пенсионером и размер ее выплат вырос на девять гривен. На эту сумму она может позволить себе половину батона.

«Маме подняли на девять гривен, и она просила передать пламенный привет власти и сказать, что это полбатона», — пояснила депутат.

Она отметила, что стоимость оплаты за ЖКХ подорожала в 2,5 раза. Савченко выразила недоумение в связи с тем, как украинские пенсионеры должны выживать с такими мизерными выплатами.

Политолог Владимир Корнилов ранее раскритиковал пафосные заявления президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что своими высказываниями Зеленский не сможет дать украинцам реальное процветание.