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Медведчук: Украина единственная после развала СССР не достигла уровня ВВП 1990 года

Медведчук: Украина единственная после развала СССР не достигла уровня ВВП 1990 года

Москва, 12 декабря. Украина остается единственной постсоветской страной, так и не достигнувшей уровня ВВП 1990 года, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В интервью украинским СМИ политик заявил, что процессы деиндустриализации Украины начались в 2005 году с приходом к власти Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко и продолжались при всех остальных президентах.

«За год деятельности этих так называемых реформаторов произошел спад роста ВВП до 2,6%. 12,4–2,6!» — подчеркнул он.

По словам Медведчука, в 2010 году началось восстановление страны, и ВВП вышел на уровень 4-6-8%. Сегодня же Украине, добавил политик, до этого уровня далеко.

«По итогам 1990 года уровень ВВП составлял 65% от того объема ВВП по итогам 2019 года. Мы единственная страна, бывшая союзная республика, которая не вышла на уровень распада СССР. Единственная страна. Все остальные страны преодолели это барьер и пошли вперед», — подчеркнул парламентарий.

Медведчук: Украина единственная после развала СССР не достигла уровня ВВП 1990 года

На пути строения независимого государства Киев, по его словам, уничтожил все, что страна имела после распада СССР. Вместо развития уже имеющейся базы, власти пошли по пути «примитивизма и дилетантства в вопросах управления государством».

«А сегодня можно сказать о том, что не только обустройство в результате распада, но и государственное управление — что еще более страшно — полностью развалено. У власти — непрофессионалы. И процесс развала госуправления продолжается», — добавил политик.

Украинские политики неоднократно подтверждали данные о том, что страна находится на грани экономической катастрофы. В частности, глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что в бюджете страны не хватает не менее 3 млрд долларов из-за отсутствия обещанных зарубежных кредитов. Бывший замминистра экономики Павел Кухта добавил, что финансовые обязательства на 10 млрд гривен покрыть просто нечем. По его словам, с 9 ноября украинская казна работает в режиме «картотеки».

Немногим после Пенсионный фонд Украины отчитался о миллиардных убытках: дефицит ПФУ к ноябрю достиг 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей).

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