Медведчук: Украина единственная после развала СССР не достигла уровня ВВП 1990 года

Москва, 12 декабря. Украина остается единственной постсоветской страной, так и не достигнувшей уровня ВВП 1990 года, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

В интервью украинским СМИ политик заявил, что процессы деиндустриализации Украины начались в 2005 году с приходом к власти Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко и продолжались при всех остальных президентах.

«За год деятельности этих так называемых реформаторов произошел спад роста ВВП до 2,6%. 12,4–2,6!» — подчеркнул он.

По словам Медведчука, в 2010 году началось восстановление страны, и ВВП вышел на уровень 4-6-8%. Сегодня же Украине, добавил политик, до этого уровня далеко.

«По итогам 1990 года уровень ВВП составлял 65% от того объема ВВП по итогам 2019 года. Мы единственная страна, бывшая союзная республика, которая не вышла на уровень распада СССР. Единственная страна. Все остальные страны преодолели это барьер и пошли вперед», — подчеркнул парламентарий.

На пути строения независимого государства Киев, по его словам, уничтожил все, что страна имела после распада СССР. Вместо развития уже имеющейся базы, власти пошли по пути «примитивизма и дилетантства в вопросах управления государством».

«А сегодня можно сказать о том, что не только обустройство в результате распада, но и государственное управление — что еще более страшно — полностью развалено. У власти — непрофессионалы. И процесс развала госуправления продолжается», — добавил политик.

Украинские политики неоднократно подтверждали данные о том, что страна находится на грани экономической катастрофы. В частности, глава Минфина Сергей Марченко сообщил, что в бюджете страны не хватает не менее 3 млрд долларов из-за отсутствия обещанных зарубежных кредитов. Бывший замминистра экономики Павел Кухта добавил, что финансовые обязательства на 10 млрд гривен покрыть просто нечем. По его словам, с 9 ноября украинская казна работает в режиме «картотеки».

Немногим после Пенсионный фонд Украины отчитался о миллиардных убытках: дефицит ПФУ к ноябрю достиг 18,4 млрд гривен (около 48 млрд рублей).