Откровения Седоковой в ультракоротком платье поразили поклонников

Москва, 12 декабря. Певица Анна Седокова поразила поклонников откровением, которым она поделилась в личном профиле в Instagram. Особое внимание фанатов привлек внешний вид звезды.

Седокова разместила в Сети фотографию, на которой она запечатлена сидящей на пульте звукозаписи в коротком платье. Знаменитость широко расставила обнаженные ноги и подала вперед грудь, которую подчеркнуло глубокое декольте. Певица собрала волосы в две косы, уши украсила большими серьгами-кольцами, а на шею надела крупную цепочку. Седокова рассказала историю создания своей новой песни. Оказалось, что в нее заложена личная драма артистки.

«Она придет в твою жизнь, чуть позднее, чем ты думал. Все будет не вовремя и как-то сложно. Сначала. Потом ты не сможешь ее оценить, будешь увлечен другими, делать вид, что ОНА тебе не нужна. таких много. Но каждую ночь засыпая, ты будешь жалеть, что так и не дал себе шанс узнать ее...» — написала Седокова.

Лирический герой артистки будет долго страдать, завидовать сопернику и сожалеть, что упустил «ЕЕ». Однако рассказанная звездой история закончилась счастливо, влюбленные встретились еще раз и поняли, что созданы друг для друга.

Поклонники Седоковой восхитились ее искренностью и начали рассказывать свои истории любви. Фолловеры оценили слог блогерши и признались, что ее пост откликнулся в их душах.

Ранее певица ответила на критику в отношении ее новой семьи, заявив, что энергия и огонь женщины может привлекать мужчину в любом возрасте. Пользователи Сети осудили Седокову за брак с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который на девять лет моложе своей супруги.