Запрет на пересечение канадско-американской границы продлен до 21 января

Вашингтон, 12 декабря. Власти США и Канады пришли к соглашению о продлении запрета на пересечение общей границы из-за обострения эпидемиологической ситуации в обеих странах.

Передвижение через границу возможно только в рамках специальных поездок и при наличии необходимых документов, напомнил министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр. По его словам, данная мера стала следствием продолжающейся борьбы с распространением нового типа коронавируса.

«Мы продлеваем запрет на необязательные поездки в Соединенные Штаты до 21 января 2021 года», — уточнил глава ведомства в своем Twitter.

Правительство Омана ранее приняло решение о снятии запрета на въезд в страну для туристов. Однако исключительно при соблюдении ряда условий. Например, желающим посетить государство теперь необходимо заранее оформить медицинскую страховку, в стоимость которой будет входить потенциальное лечение от COVID-19.