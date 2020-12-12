Украинский грузовик с надписью «Бандера» вызвал скандал в Польше

Варшава, 12 декабря. Водитель фуры с Украины разместил огромную надпись «Бандера» на лобовом стекле. На это обратили внимание польские СМИ.

Украинец выполнял работу для одной из транспортных компаний Польши. Грузовик двигался по международным маршрутам, имея польские регистрационные номера.

Во время поездки в Италию фуру с надписью «Бандера» заметили местные жители. Они опубликовали соответствующую фотографию в социальных сетях. Затем тему осветили польские СМИ, после чего скандал дошел до самой компании-перевозчика.

Представители компании принесли свои извинения за сложившуюся ситуацию. Они заявили, что считают неприемлемым поведение водителя и уже вынесли ему наказание.

«В связи с информацией, поступающей к нам вчера и сегодня, мы безапелляционно отмежевываемся от пропаганды деятельности любой идеологии, с которой был связан Бандера. Мы не терпим таких действий», — говорится в сообщении.

Политолог Владимир Корнилов ранее предложил польскому президенту Анджею Дуде пройтись с плакатом Бандеры по Киеву. Таким образом он прокомментировал визит политика на Украину.