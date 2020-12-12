Киев придумал новый ход в борьбе за украинский борщ

Киев, 12 декабря. Украина не оставляет попыток включить борщ в культурное наследие ЮНЕСКО. Для этого в стране решили организовать онлайн-фестиваль «Культура и традиция приготовления украинского борща».

«Мы в МКИП нацелены на включение украинского борща к культурному наследию ЮНЕСКО. Речь не идет о гастрономической идентификации. Этот вопрос защиты важной культурной составляющей и части истории», — написал в соцсети глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко.

По его мнению, признание борща в качестве объекта нематериального культурного наследия ЮНЕСКО «поставит точку в специально созданных дискуссиях относительно этнической родины рецепта блюда».

На Украине для этих целей 18 декабря проведут онлайн-фестиваль, в рамках которого шеф-повар Евгений Клопотенко расскажет о рецептах борща. На фестивале 25 участников приготовят блюдо по различным уникальным рецептам.

Впервые Украина пыталась придать борщу статус национального достояния в 2018 году. Однако, чтобы выйти с заявкой на всемирный уровень ЮНЕСКО, сначала надо внести продукт в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Вновь об этом заговорили в октябре этого года, когда Минкульт объявил о своих планах номинировать борщ на звание «национального культурного наследия» в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Известный политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман ранее раскрыл историю происхождения борща и доказал, что это исконно русское блюдо. По его словам, свекла в древние времена выращивалась как раз на юге Руси. Эту территорию сейчас называют Северной Украиной. Именно там был самый подходящий климат для выращивания этого овоща. Он также прокомментировал информацию о том, что на авторство супа претендовала и Польша. Здесь важно понимать, что на территории этой страны свекла не растет вообще из-за неподходящего климата, пояснил Вассерман.

Отметим, что ряд американских и британских СМИ вступились за Украину в «борщевых войнах». На Западе всерьез заявили, что Россия присваивает это блюдо себе и тем самым совершает «культурную агрессию» в отношении соседней страны.