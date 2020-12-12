Вредоносные приложения могут управлять камерой смартфона для шпионажа

Москва, 12 декабря. Предоставление доступа к функциям смартфона ненадежному приложению может обернуться кражей средств пользователя или сбором его личных данных.

Приложения обычно запрашивают у пользователя разрешение на использование тех или иных опций смартфона. Вредоносные сервисы таким образом могут проникать в устройство, рассказала «Прайм» аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.

Стоит пользоваться только официальными магазинами — Google Play, App Store и Huawei AppGallery. Вирус можно подцепить при скачивании файлов с непроверенного ресурса или при переходе по неизвестной ссылке. Обезопасить пользование интернетом может антивирус.

«Если вам пришло подозрительное письмо, сообщение в мессенджере или смс от неизвестного пользователя с вложением любого формата, не открывайте его и сразу удаляйте», — посоветовала Насибулина.

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов недавно рассказал, как смартфоны следят за привычками и интересами пользователей. Устройства «изучают» своих хозяев, чтобы предлагать нужную рекламу.