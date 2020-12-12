В Киеве раскритиковали Медведчука, предложившего наладить выпуск российской вакцины

Киев, 12 декабря. Россия не располагает безопасной вакциной от коронавируса, безосновательно считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Начиная с января текущего года Киев следит за всеми компаниями, которые взялись за разработку препарата против возбудителя COVID-19. В общей сложности в списке Украины числятся порядка 227 организаций, заявил Данилов, комментируя визит в Россию главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Поездка этих господ (Медведчука в РФ. — Прим. ФАН) имеет непосредственное отношение к национальной безопасности», — отметил секретарь СНБО Украины.

По его словам, поездка политика свидетельствует о попытке осуществить «информационно-психологическую» атаку на президента Владимира Зеленского. Также под угрозой якобы находятся действующее правительство и все население страны.

Глава Института политических исследований Сергей Марков ранее прокомментировал столь рьяное стремление Киева дискредитировать российскую вакцину. Таким образом власти страны хотят выслужиться перед Западом, подчеркнул он.

Эффективность и безопасность «Спутника V» накануне признали в британо-шведской компании Astrazeneca, приняв предложение о сотрудничестве от отечественных ученых, передает RT. Специалисты планируют провести совместные исследования и выяснить, как вакцины будут действовать в комбинации.