Соведущая Колтового ответила на слухи об их романе

Москва, 12 декабря. После гибели ведущего шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александра Колтового в автокатастрофе выяснилось, что его личная очень запутана. В СМИ появились многочисленные сообщения о романах женатого журналиста. Его соведущая по шоу «ДНК» Юлия Сиверцова сообщила, что Колтовой держал в секрете все семейные перипетии.

Седьмого ноября Колтовой и его спутница Наталья Климова вылетели с подмосковного аэродрома в Ярославскую область на элитную турбазу. Однако практически сразу после взлета Колтовой связался с диспетчером и сообщил о неисправности двигателя, после чего связь прервалась. В результате автокатастрофы оба погибли.

После смерти Колтового для Сиверцовой наступили тяжелые времена: она перенесла инфаркт и впала в серьезную депрессию. Как сообщает «Собеседник», в кулуарах НТВ ходят слухи, что такие переживания не случайны, между ведущими был роман.

«Не хотела бы об этом говорить!» — ответила Юлия на вопрос журналистов об их романтических взаимоотношениях.

Сиверцова подчеркнула, что Колтовой был закрытым человеком и не распространялся о своей личной жизни. Также она не стала комментировать слухи о том, что ее соведущий за два месяца до гибели развелся с женой, добавив лишь, что «Саша в последнее время был немного грустным».

«Но к матери своего ребенка он относился очень тепло. Я знала, что они вместе, любят друг друга, часто путешествуют вместе. Было больно читать информацию, которая появилась после смерти Саши», — отметила она.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова высказала свою личную точку зрения относительно личной жизни Колтового. По ее мнению, телеведущий и Климова находились в романтических отношениях и летели отдыхать.